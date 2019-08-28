Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я арктические льды ненавижу, это мой враг»История капитана ледокола, покорившего Северный полюс
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
22:56 (мск), источник: Известия

СМИ назвали отказ Лукашенко от визита в Польшу солидарностью с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом в среду, 28 августа, сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на информированные источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам автора материала, Минск решил отказаться от участия в мероприятиях, из-за того что на них не пригласили президента России Владимира Путина. Отмечается, что в связи с этим Белоруссия не будет отправлять в Польшу политиков высокого ранга.

Официального подтверждения этой информации нет. В белорусском министерстве иностранных дел сообщение СМИ пока не прокомментировали, уточняет «РИА Новости».

Читайте также
МИД: Беларусь признательна Польше за приглашение, но Лукашенко не приедет

Кроме того, по этой же причине Белоруссия не пригласила правительство Польши на мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, пишет «Газета.ру».

Варшава ранее объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году. В Совете Федерации решение назвали проявлением полной политической неблагодарности и посоветовали не забывать, «благодаря кому война закончилась».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

6 июня стало известно, что Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что все мемориальные мероприятия в любой стране, посвященные Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, без участия России являются неполноценными.

Почему у Лукашенко не получилось возглавить союз России и Белоруссии
Во время загрузки произошла ошибка.
20 августа© Ньюстюб
 Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей
Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
В Турции умерла девочка из России, получившая травмы в бассейне
Кремль объяснил покупки Путина у одной и той же мороженщицы
Что будет с курсом рубля этой осенью
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь