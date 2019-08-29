03:49 (мск), источник: РИА Новости
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Немецкая армия сталкивается не только с
«Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка “условно готов к обороне” вполне подходит», — указывает автор материала.
Снабжение бундесвера ботинками, по данным газеты, столкнулось с огромными задержками. Как сообщили в министерстве обороны Германии, заданные сроки поставок не удалось соблюсти
Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви — 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, указывает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.
«Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках», — прокомментировала ситуацию в интервью газете Der Tagesspiegel депутат бундестага