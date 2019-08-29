Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
03:49 (мск), источник: РИА Новости

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Немецкая армия сталкивается не только с материально-техническими проблемами, теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости — армейской обуви, пишет газета Die Welt.

Источник: AP 2019

«Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка “условно готов к обороне” вполне подходит», — указывает автор материала.

Снабжение бундесвера ботинками, по данным газеты, столкнулось с огромными задержками. Как сообщили в министерстве обороны Германии, заданные сроки поставок не удалось соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.

Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви — 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, указывает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.

«Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках», — прокомментировала ситуацию в интервью газете Der Tagesspiegel депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Тяжелые будни Бундесвера: министр обороны ФРГ пытается реанимировать армию
Во время загрузки произошла ошибка.
1 февраля 2017© Ньюстюб
 Умерла девочка из России, пострадавшая в отеле Турции
'Христиане удивлены'. Что сказала Богородица после Успения
В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Опубликован прогноз по экономике без сверхдоходов от нефти
Банкиру дали 11 лет тюрьмы за кражу 37 млрд рублей
Что будет с курсом рубля этой осенью
Американская гонщица погибла, пытаясь установить рекорд скорости
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Массовый отъезд россиян с моря перегрузил трассу на 700% В пиковый день по дороге, рассчитанной на шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин, сообщает ФКУ Упрдор Черноморье
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь