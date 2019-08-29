10:51 (мск), источник: РИА Новости
Россия получила от Индии аванс за С-400
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Индия выплатила России аванс за
«Этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — уточнил собеседник агентства.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Оборонные сделки
С-400 «Триумф» — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Москва поставляет «Триумфы».