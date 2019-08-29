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10:51 (мск), источник: РИА Новости

Россия получила от Индии аванс за С-400

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Индия выплатила России аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Источник: РИА Новости

«Этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — уточнил собеседник агентства.

Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
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Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона, который называет Индию ключевым партнером в Южной Азии. США требовали отказаться от сотрудничества по «Триумфам», не исключая, что в противном случае введут санкции. В Индии не пошли на уступки.

С-400 «Триумф» — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Москва поставляет «Триумфы».

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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