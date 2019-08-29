Олега Сенцова перевезли из колонии на Ямале в Москву

По словам собеседника ТАСС, режиссер сейчас находится в одном из СИЗО Москвы. Источник «Интерфакса» уточнил, что его отправили в «Бутырку», проект Baza пишет о «Лефортово».
Сенцова могут обменять на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого отпустили из-под стражи в Киеве.
О том, что Вышинского освободили в рамках подготовки к обмену «35 на 35», рассказала пресс-секретарь генпрокурора Украины. Журналист провел в СИЗО больше 400 дней, его задержали в мае 2018 года по подозрению в госизмене. Сам главред РИА Новости Украина вину не признавал.
22 августа РБК писал, что Россия и Украина готовятся провести обмен заключенными по формуле «33 на 33». При этом российская сторона, отметило издание, не настаивала на обмене Вышинского, достаточно было освобождения журналиста. В то же время источники издания не смогли ответить, был ли Сенцов частью сделки между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Сенцова на Вышинского во время пресс-конференции 19 июля. Кроме того, он также уточнил, что страна ждет возвращения моряков, которых задержали российские пограничники в ноябре 2018 года.
По словам источника «Коммерсанта», президенты России и Украины договорились об освобождении моряков во время первого телефонного разговора 11 июля. Собеседник издания добавил, что лидеры стран достигли принципиальной договоренности.
Украинского режиссера Олега Сенцова в 2015 году в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он готовил ряд терактов в Крыму. Сам режиссер вину не признал. В 2018 году он объявил голодовку, на которой продержался 145 дней. Режиссер требовал освободить всех украинских политзаключенных из российских СИЗО и колоний.