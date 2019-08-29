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15:20 (мск), источник: Известия

Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина. Об этом он заявил в четверг, 29 августа, на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

Источник: Reuters

«Президент Путин сам сказал, что не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотели бы его вступления», — цитирует Болтона ТАСС.

Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп уже обсудил эту тему с коллегами.

Были высказаны разные точки зрения, решений принято не было.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже говорил, что участие в G7 — не самоцель для России. По его словам, Москва рассматривает формат «двадцатки» как более предпочтительный.

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За день до этого Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России. 20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы.

Россия была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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