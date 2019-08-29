15:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Названы кандидаты в новое правительство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука на должность
Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента.
На должность министра энергетики предложен эксперт в сфере
«Руслан Рябошапка — генпрокурор, Иван Баканов — глава СБУ, Оксана Маркарова — министр финансов, Владимир Бородянский — министр будущего объединенного министерства по молодежной политике, культуре, спорту», — добавил депутат Никита Потураев.
В настоящее время в Киеве проходит первое заседание Рады, его трансляцию ведет NewsOne. Прежний кабмин во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложил с себя полномочия. «Слуга народа» имеет большинство в парламенте.