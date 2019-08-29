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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Правительство Украины сложило полномочия

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Члены кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва в четверг. Депутаты приняли их отставку.

Источник: Reuters

Между тем члены правительства будут исполнять обязанности до формирования и вступления в должность нового состава правительства.

Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления.

В состав президиума вошли представители партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения «Батькивщина» Андрей Кожемякин, партии «Европейская солидарность» Михаил Забродский и партии «Голос» Ярослав Железняк.

Парламентарии также утвердили повестку дня первой сессии парламента.

Согласно украинским законам, после избрания нового состава Рады правительство должно уйти в отставку.
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Новый состав кабинета министров сформируют партии, прошедшие в парламент. В Раде IX созыва большинство мест у партии «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Всего в Раде 254 депутата от партии «Слуга народа», 43 — от ОПЗЖ, 26 от «Батькивщины», 25 от «Европейской солидарности», 20 от «Голоса», шесть от оппозиционного блока и по одному от партий «Свобода», «Самопомич», «Белая Церковь вместе» и «Единый центр», а также 46 самовыдвиженцев.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

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