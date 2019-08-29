Правительство Украины сложило полномочия

Между тем члены правительства будут исполнять обязанности до формирования и вступления в должность нового состава правительства.
Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления.
В состав президиума вошли представители партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения «Батькивщина» Андрей Кожемякин, партии «Европейская солидарность» Михаил Забродский и партии «Голос» Ярослав Железняк.
Парламентарии также утвердили повестку дня первой сессии парламента.
Согласно украинским законам, после избрания нового состава Рады правительство должно уйти в отставку.
Новый состав кабинета министров сформируют партии, прошедшие в парламент. В Раде IX созыва большинство мест у партии «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Всего в Раде 254 депутата от партии «Слуга народа», 43 — от ОПЗЖ, 26 от «Батькивщины», 25 от «Европейской солидарности», 20 от «Голоса», шесть от оппозиционного блока и по одному от партий «Свобода», «Самопомич», «Белая Церковь вместе» и «Единый центр», а также 46 самовыдвиженцев.
Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.