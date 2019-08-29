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16:43 (мск), источник: ТАСС

Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга России по взносам в Совет Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/ — Премьер дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину — обеспечить финансирование указанных расходов.

Источник: AP 2019

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017−2018 годы. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 — 2018 годы в размере €54,6 млн», — говорится в сообщении.

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В частности, предлагается по линии МИД заплатить в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы — €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы — €1,1 млн, в бюджет Европейского молодежного фонда — €759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом — €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право — €728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в размере €246 тыс.

Кроме того, по линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере €311 тыс. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») — €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

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Тем же документом Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину — обеспечить финансирование указанных расходов.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016—2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

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