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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил повысить зарплаты федеральным чиновникам в регионах

Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты федеральным чиновникам в регионах. Он отметил, что в территориальных подразделениях зарплата чаще ниже, чем в региональный органах.

Источник: AP 2019

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — сказал президент на встрече с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Осипов отметил, что коэффициент заработной платы был занижен для Забайкальского края еще в советское время.

Ранее Росстат сообщил, что в некоторых регионах зарплаты чиновников ниже средней по региону. Самые высокие зарплаты получают муниципальные чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя заплата госслужащих там составляет 133,5 тыс. руб. (средняя по региону — 102 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты у чиновников в Псковской области — 18,1 тыс. руб.

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