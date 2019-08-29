В Цхинвале предупредили об угрозе начала вооруженного конфликта

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
«Обустройство блокпоста происходит на подконтрольной нам территории. Это наше право, и протест по этому поводу для нас неприемлем», — сказал в четверг представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе. Заявление прозвучало перед началом встречи в селе Эргнети с участием представителей Грузии и Южной Осетии в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В МВД Грузии «Ъ» сообщили: силовики «никаких соглашений не нарушают», а лишь «защищают грузинские села от захвата», а мирных жителей — от «изгнания и других насильственных действий».
Днем ранее советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил «РИА Новости», что грузинские полицейские установили блокпост на территории частично признанной республики в районе села Цнелис. Это село сейчас практически необитаемо. В Тбилиси же утверждают, что блокпост призван обезопасить грузинские села Чорчана и Цагвли, расположенные по соседству.
Комментируя конфликтную ситуацию, МИД Южной Осетии выразил обеспокоенность «наращиванием по всему периметру югоосетино-грузинской границы присутствия грузинских силовиков», которые (по версии Цхинвала) «углубились на территорию Южной Осетии». «Министерство расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан», — говорилось в сообщении.
В последние месяцы Тбилиси и Цхинвал все чаще публично спорят по поводу действий сотрудников КГБ Южной Осетии и российских пограничников, которые занимаются возведением пограничной инфраструктуры (включая колючую проволоку и металлический забор).
В результате таких работ, например, приграничное грузинское село Гугутианткари на днях оказалось разделено забором на две части, и семья Размадзе была вынуждена оставить свой дом, поскольку он оказался по другую сторону ограждения.
Такие работы у грузинских сел Чорчана и Цагвли могли привести уже не к частичному, а к полному исходу населения, поскольку они, согласно картам советских времен, практически полностью находились на территории бывшей Югоосетинской автономной области, провозгласившей независимость от Грузии в 1990 году.
Как рассказал «Ъ» бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили, основу нынешнего конфликта заложил еще первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, который в конце 1990 года «волюнтаристским решением полностью упразднил автономию Южной Осетии». «Экс-президент Михаил Саакашвили автономию столь же волюнтаристски восстановил, но не указал карту ее границ», — напомнил господин Закареишвили.
Он сказал, что осетинская сторона «теперь пользуется теми картами советских времен, которые выгодны ей, но не Грузии».
Бывший министр уверен: грузинские власти должны громко заявить об «оккупации своих земель», но не исключать при этом прямых переговоров с осетинской стороной, которая «раньше действовала более осмотрительно, когда речь шла о грузинских селах, находящихся на линии оккупации». Грузинский политолог Давид Авалишвили подтвердил в беседе с «Ъ»: власти Южной Осетии многие годы воздерживались от демаркации границы вблизи тех грузинских сел, которые, согласно советским картам, полностью или частично находились на территории бывшей автономии.
Между тем в последние месяцы работы ведутся особенно активно. В ходе событий в Гугутианткари соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) обвинили правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) и правительство Мамуки Бахтадзе в «неспособности защитить мирное население от оккупационных сил».
Если бы дальнейшее «огораживание» привело к исходу не одной, а нескольких десятков семей, власти могли столкнуться с гораздо более серьезными внутриполитическими протестами. Судя по всему, именно по этим соображениям МВД Грузии на этот раз решило дать понять Цхинвалу и Москве, что своих позиций не сдаст.
Однако появление нового грузинского полицейского поста вызвало бурную реакцию властей Южной Осетии.
В районе конфликта побывал президент республики Анатолий Бибилов. Он отдал приказ силовым структурам «принять меры по недопущению дальнейших провокаций и защите населения».
А МИД Южной Осетии предупредил об угрозе «серьезной дестабилизации ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом». Глава комитета по внешней политике парламента Южной Осетии Заза Дриаев сказал СМИ: если в окрестностях Цнелиси произойдет малейшая перестрелка, «это вновь приведет к конфликту», как в 2008 году.
В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии (СГБ) обратилась к Миссии наблюдателей ЕС (EUMM) с просьбой проследить за ситуацией. В четверг наблюдатели находились в районе конфликта.