Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузия захотела экономической свободы от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. Такое мнение высказала президент страны Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме во Франции, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — заключила она и добавила, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику, притока европейских туристов, а также увеличения числа европейских потребителей местной продукции.

По мнению Зурабишвили, Москва пытается ограничить возможность Тбилиси развиваться по европейскому пути. Президент подчеркнула, что ничто не может изменить желания Грузии вернуться в Европу, передает «Грузия Online».

Экономические санкции России были направлены на то, чтобы изменить выбранный нами путь, но они не сработали. Война 2008 года была попыткой России изменить нашу стратегическую, прозападную ориентацию. Мы видим, что эта попытка не имела успеха.
Саломе Зурабишвили
президент Грузии
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля. В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200−300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

В конце августа президент Грузии сказала, что отношения между странами можно восстановить, если Москва изменит свою позицию. Российские власти полагают, что Зурабишвили должна принести извинения за высказывания об агрессии России.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Читайте также
Россия: Лавров осудил заявление лидера Грузии о том, что Россия — «враг и оккупант»
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июня© Ньюстюб
Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Пригожин признался в желании бить людей
Этот культовый фильм навсегда изменил кино и мир моды
Лукашенко рассказал о «вмешательстве» в выборы США
«Исчезла» дважды продавшая Путину мороженое девушка
Умер актер из фильма «Невезучие»
Звезду UFC вырубили пощечиной в уличной драке
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Фотограф снял в Италии редкое природное явление
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
На чем экономят Утяшева, Ходченкова и другие звезды Эти звезды знают, как сэкономить на дорогих услугах, но при этом не проиграть в качестве.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь