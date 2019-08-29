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17:55 (мск), источник: Ведомости

Рада утвердила нового премьера Украины

Премьером Украины назначен Алексей Гончарук, который занимал должность заместителя руководителя по экономическим вопросам в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

Во время выступления в Верховной раде Гончарук заявил, что самая важная задача для нового правительства — обеспечение экономического роста минимум 5% в год. Для этого, по его словам, необходимы дешевые ресурсы, снижение процентных ставок по кредитам. Первыми шагами к экономическим изменениям станут кадровые решения, отметил новый премьер. Он планирует провести оценку деятельности всех госорганов и уволить неэффективных руководителей.

Кроме того, Гончарук ожидает, что Украина должна приблизиться к интеграции с европейским энергетическим рынком к 2023 г. Это вместе с другими факторам приведет к тому, что «люди будут в платежках получать меньшие цифры», резюмировал он.

29 августа состоялось первое заседание Верховной рады нового созыва. Предыдущий премьер Владимир Гройсман и члены его правительства сложили перед ней свои полномочия. В этот же день Зеленский внес в Раду представление о назначении Гончарука на должность премьера. Президент Украины также предложил назначить министром обороны своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — замглавы своего офиса Вадима Пристайко.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. На них партия Зеленского «Слуга народа» набрала большинство — 254 из 450 мандатов. Уверенно победив, она получила возможность формировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями. Сразу после выборов в Раду Зеленский заявлял, что будущий премьер должен быть «гуру экономики» и способен брать на себя большую ответственность. Зеленский также подчеркнул, что это должен быть «абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции».

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Гончарук, юрист по образованию, в последние три года руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Он также был советником Степана Кубива, министра экономического развития и торговли в предыдущем украинском правительстве, которое возглавлял Владимир Гройсман.

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