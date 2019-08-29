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18:36 (мск), источник: Интерфакс

Болтон предупредил Белоруссию о выборе отказа от суверенитета

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Белоруссия и ее народ сами должны определиться со своим суверенитетом, заявил после переговоров с президентом Александром Лукашенко советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Он отметил, что некоторые страны выбирают отказ от независимости и суверенитета либо его части.

Лукашенко ранее назвал визит Болтона в Минск историческим и подтвердил готовность к нормализации двусторонних отношений.

Мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа.
Александр Лукашенко 
президент Белоруссии

Он предложил советнику Трампа откровенно обсудить все проблемы в отношениях двух стран, даже если это будет неприятно для белоруской стороны.

Болтон, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты в этом смысле интересуют вопросы прав человека и нераспространения оружия. Он назвал переговоры хорошей возможностью обсудить региональную безопасность, в том числе с учетом стран региона, не входивших в СССР, и двустороннее сотрудничество.

Советник также заявил, что Белоруссия и ее народ сами должны определиться со своим суверенитетом. Он отметил, что некоторые страны выбирают отказ от независимости и суверенитета либо его части.

Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение — он все еще хочет оставаться суверенным государством.
Джон Болтон
советник президента США по нацбезопасности

На переговорах чиновники не обсуждали повышение уровня дипломатических отношений. Как сказал Болтон, для восстановления этих связей необходим «прогресс в определенных сферах».

Он отметил, что и не планировал в ходе этого визита обсуждать эту проблему.

С 2008 года у США нет посла в Минске, а у Белоруссии — посла в Вашингтоне, тогда же стороны взаимно ограничили количество работающих дипломатов. Ограничение на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

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