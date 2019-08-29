Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а Мелании — скатерть

Как сообщает госагентство БелТА, американскому лидеру его белорусский коллега передал кортик, а первой леди США подарил льняную скатерть и салфетки.
«Это — женское, она имеет отношение к славянскому льну (Мелания Трамп родилась в Словении — ИФ)», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также признался, что на выборах 2016 года «болел» именно за Трампа.
Я «вмешивался» в американские выборы и болел за Трампа.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Самому Болтону президент Белоруссии подарил шоколадные сладости без сахара.
В самих США с 2016 года продолжаются споры о том, что якобы Россия оказывала влияние на выборы президента. Противники Трампа обвиняли его в сговоре с Москвой, что он категорически опровергает. Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, который вел дорогостоящее расследование предполагаемого вмешательства, подтверждений сговора не нашел, но пришел к выводу, что РФ пытается вмешиваться в избирательный процесс.
Кремль многократно отвергал любые подозрения и требовал предоставить доказательства.