Рада утвердила новый состав правительства Украины

Парламент возглавил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, а правительство — заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук. Парламент сменил и руководителя Службы безопасности Украины, кандидатура которого, согласно законодательству, также вносится в Раду президентом.
Перед открытием первой сессии Рады состоялось торжественное заседание, на котором новоизбранные депутаты принесли присягу украинскому народу. После парламентарии получили депутатские удостоверения, карточки для голосования, а также значки депутатов. После этого началось первое пленарное заседание, в ходе которого был избран президиум Рады.
Должность спикера получил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Разумков после избрания пообещал, что «этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину».
Первым вице-спикером Рады Украины нового созыва был избран депутат «Слуги народа», представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. За его кандидатуру отдали голоса 330 депутатов. Вице-спикером стала и депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк. Ее кандидатуру поддержали 318 парламентариев.
Кроме того, в парламенте было создано пять депутатских фракций, определено их руководство. По закону, депутатские фракции формируются из числа депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий, и депутатов, которые были выдвинуты партиями в мажоритарных округах. При формировании депутатской фракции в ее состав также могут войти депутаты-самовыдвиженцы.
Фракцию создала пропрезидентская партия «Слуга народа», которая насчитывает 254 депутата. Ее руководителем избран депутат Давид Арахамия.
Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» насчитывает 44 депутата. Ее руководителями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фракция «Батькивщина» насчитывает 28 депутатов. Главой фракции стала бессменный лидер партии Юлия Тимошенко.
Фракция «Европейская солидарность» состоит из 27 парламентариев, ее руководителями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Также в Раде создана фракция «Голос», ее руководителем избран депутат Сергей Рахманин. Она насчитывает 17 депутатов. В Раде также создана депутатская группа «За будущее», насчитывает 23 депутата.
Депутаты, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Новоизбранный спикер Рады сообщил, что в парламенте создана коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», она насчитывает 254 депутата.
При это сопредседатель фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко объявила, что их политическая сила уходит в оппозицию к правящей партии.
Также Рада нового созыва создала 23 парламентских комитета, на 4 меньше, чем в предыдущем. Депутаты образовали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.
Комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.
После того, как организационные вопросы были решены, в парламент приехал президент Владимир Зеленский, он выступил с посланием об основах внутренней и внешней политики государства.
Президент поздравил депутатов с началом работы и призвал меньше писать sms-сообщения, и больше — законопроектов.
Зеленский также поставил перед парламентом ряд задач, которые, в основном, касались развития страны.
«Перед вами целый ряд вызовов и заданий — это и народовластие, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции, это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита по привлечению иностранных инвестиций, постройка цифрового государства в смартфоне…», — отметил Зеленский.
Зеленский и Разумков | Источник: AFP 2019
Также, по его словам, перед Радой стоят цели борьбы с рейдерством и контрабандой, обеспечение энергетической независимости и снижение тарифов, развитие промышленности, агросектора, медицины и инфраструктуры, а также укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны в Донбассе.
При этом Зеленский пригрозил новому парламенту роспуском в случае, если он будет неэффективным. Он выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю.
«Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент,.. который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. Только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа», — сказал Зеленскийй, выступая в четверг в Раде с посланием об основах внутренней и внешней политики.
«Или, не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно», — заявил украинский президент.
В первый свой рабочий день парламент также успел решить ряд кадровых вопросов в правительстве. В частности, Рада назначила замглавы офиса президента Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины вместо Владимира Гройсмана, который вместе со всем составом Кабмина на том же заседании ушел в отставку.
новый премьер Алексей Гончарук | Источник: AFP 2019
Кандидатуру Гончарука внес в парламент президент. За нее проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. «Европейская солидарность» на правах оппозиции поддержать Гончарука отказалась.
Иван Баканов | Источник: Reuters
Парламент по представлению президента также уволил главу Службы безопасности Василия Грицака, вместо него назначен первый замглавы СБ Украины Иван Баканов.
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выступление Зеленского в Раде было «попыткой приструнить депутатов», большинство из которых ему не известны и большинству из которых он не доверяет. Кроме того, по мнению политолога, угроза роспуска Рады позволяет Зеленскому в какой-то степени дистанцироваться от парламента в случае возникновения кризиса в Раде.
«Что касается работы самого парламента — зарегистрировано уже около сотни законопроектов в Верховной раде. И я думаю, что на первом этапе парламент будет работать в режиме бешеного принтера — принимать огромное количество решений, иногда антагонистических, иногда невзвешенных, иногда не совсем качественных и профессиональных. Но будет принимать, потому что будет гнаться за популистической задачей, которую поставил президент», — сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он прогнозирует, что в работе Рады девятого созыва будут элементы хаоса, политического мещанства и популизма.
При этом по мнению эксперта, маркером эффективности работы парламента станет принятие законопроекта о госбюджета, который должен быть внесен правительством на рассмотрение Рады до 15 сентября, а также продление действия минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что новый парламент имеет все шансы быстро принимать любые законопроекты, но от ошибок никто не застрахован.
«Никто не может гарантировать отсутствие ошибок в его работе. С одной стороны есть супербольшинство, это колоссальные шансы быстро проводить любые законы — не надо с кем-то согласовывать, вести кулуарные переговоры, создавать временные союзы и “договорняки”. Подготовил закон, зарегистрировал, внес в повестку дня, проголосовал. Но, с другой стороны, есть риски. А если это ошибочный закон? А если он принят не по процедуре? Эти ошибки скажутся не сразу, а через какое-то время, хотя будет сохраняться иллюзия, что все идет нормально. Поэтому нынешним депутатам надо сделать все, чтобы избежать этих рисков, чтобы возможности супербольшинства были на 100% реализованы на благо Украины и народа, а не только в интересах большинства», — цитирует Карасева агентство «Укринформ».
Кроме того вызовом для нового парламента, по мнению политолога, будет то, насколько четко будет выдержан баланс основных его функций — законодательной, представительской и контролирующей.