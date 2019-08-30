10:06 (мск), источник: Ведомости
Что известно об обмене между Россией и Украиной
Администрация Зеленского опровергла сообщение, что украинские моряки и режиссер Олег Сенцов уже летят домой.
В пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной может состояться обмен пленными. Пока о начале обмена сообщила только украинская сторона.
В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.
Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины.
«Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. <…> Держим кулаки!» — написала в Facebook и
Родные одного из моряков рассказали изданию «Крым. Реалии», что родственники задержанных и осужденных срочно выехали в Киев. В киевском аэропорту задержанных ждут журналисты. Однако источник «Крым. Реалии» говорит, что встречи в аэропорту не планируется. Накануне, 29 августа, в Москву из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) был этапирован Сенцов, рассказывали источники агентств «Интерфакс» и ТАСС. Официально эта информация не подтверждалась.
Два дня назад, 28 августа, суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения на личное поручительство.
Президент Украины Владимир Зеленский в июне обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков. 11 июля они впервые поговорили по телефону. Во время разговора затрагивалась тема «совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», рассказывал