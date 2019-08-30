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08:46 (мск), источник: Интерфакс

Источник в Москве заявил, что обмен пленными начнется после оформления всех документов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Москва и Киев еще не начали обмен удерживаемыми лицами, он начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы, сказал «Интерфаксу» информированный источник в Москве.

Он добавил, что сообщения в телеграм-каналах о начале обмена и о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт «Остафьево», не соответствуют действительности.

«Сложные» переговоры об обмене еще продолжаются, написала в фейсбуке пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — добавила она, обращаясь к журналистам и призвала их не публиковать непроверенную информацию.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что «моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра.

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