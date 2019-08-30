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11:26 (мск), источник: ТАСС

В США создали командование Космическими силами

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/ — Американский лидер Дональд Трамп объяснил необходимость создания нового подразделение Вооруженных сил угрозами американским спутникам на орбите от противников США.

Источник: AP 2019

Командование Космическими силами официально включено в состав ВС США. Об этом на прошедшей в четверг торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома объявил американский президент Дональд Трамп.

Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело. Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния. Думаю, это очевидно для всех.
Дональд Трамп

Трамп представил главу командования, генерала Джона Реймонда, который, по словам президента, пользуется большим уважением среди коллег. Был также презентован флаг нового командования с изображением символа США белоголового орлана, парящего над планетой.

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На церемонии Трамп отметил, что противники США с помощью новых технологий угрожают на орбите американским спутникам, чем и была вызвана необходимость создания Космических сил, первым этапом формирования которых стало учреждение их командования. Создание этой структуры президент назвал «новой главой в выдающейся истории» Вооруженных сил страны.

«Мы обладаем возможностями для обнаружения и уничтожения любой ракеты, запущенной в направлении США, — сказал он. — Командование гарантирует, что никто не сможет поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта — подготовиться к победе».

Источник: AFP 2019
В то же время глава американской администрации выразил надежду на то, что Вашингтону никогда не придется воспользоваться «космическим оружием».
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В церемонии также приняли участие вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и. о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и другие представители исполнительной и законодательной властей США.

Как заявил несколькими днями ранее на заседании Национального космического совета генерал Данфорд, «вскоре Конгресс [США] одобрит, а президент подпишет документ о создании шестого вида ВС США (в дополнение к Армии США — сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране — прим. ТАСС) — Космических сил США».

Распоряжение о создании этих сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении нового командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября) на содержание нового вида ВС выделено $12 млрд.

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