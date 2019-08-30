12:09 (мск), источник: РИА Новости
Обмен пленными между Москвой и Киевом в пятницу не состоится, заявили в СБУ
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. В пятницу не будет обмена заключенными между Москвой и Киевом, сообщила
«Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет», — приводит ее слова издание «Обозреватель».
Утром СМИ сообщили, что в ближайшее время в киевском аэропорту Жуляны может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.
Об этом также писала в Facebook сотрудница Рады Анна Исламова, в публикации упоминались моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, и осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
При этом официальных подтверждений не было. В администрации президента Украины Владимира Зеленского утром в пятницу заявили, что переговоры продолжаются.
В последние месяцы идет активная работа по подготовке обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом точные даты и имена не называются.
На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на
В среду адвокат Валтин Рыбин, чьи подзащитные предположительно тоже могут участвовать в обмене, уточнил, что дату перенесли