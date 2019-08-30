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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко с красивыми девушками собрал арбузы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко организовал сбор урожая арбузов. Во время выхода в поле главе государства помогали его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и другие девушки из службы делового протокола.

Видео сбора урожая опубликовано на официальном сайте белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Пресс-служба президента отмечает, что нынешний год из-за несолнечного лета оказался не самым урожайным на арбузы. В стране было собрано всего 20 тонн этой ягоды.

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Выход Лукашенко на поле состоялся 29 августа, сразу после его встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Сам американский чиновник назвал встречу безрезультативной, однако отметил, что сам факт обсуждения проблемных тем в отношениях между странами очень важен.

Александр Лукашенко известен своей любовью к личному участию в сельскохозяйственных работах. В прошлом году он также участвовал в уборке урожая картофеля и арбузов на приусадебном участке. Тогда арбузы порадовали белорусского лидера. По его словам, нетипично знойные для Белоруссии несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата.

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