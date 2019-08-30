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15:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и международную повестку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие двусторонних отношений. «Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам», — сообщили в пресс-службе господина Лукашенко.

Источник: Reuters

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

С днем рождения белорусского лидера также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Вчера, 29 августа, в Минске прошла встреча Александра Лукашенко и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который стал первым американским чиновником столь высокого ранга, посетившим Белоруссию в XXI веке. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, визит господина Болтона в Минск президенты сегодня не обсуждали.

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