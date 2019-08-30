ЦИК попросил не цитировать интервью Памфиловой для AP о выборах в Мосгордуму

15:52 (мск), источник: Ведомости
«Данная публикация [которую сделало AP] некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — подчеркнул ЦИК. На уточняющий вопрос «Ведомостей», что именно искажает суть сказанного Памфиловой,
Интервью Памфиловой для AP было опубликовано 29 августа. Во вводной части к нему говорится, что председатель ЦИК «поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов [в Мосгордуму], но соглашается — спустя недели после протестов, — что квалификационные правила [на выборах] устарели».
Фрагменты интервью на русском языке размещены в архиве AP. В частности, во время интервью Памфилова сказала, что правила о сборе подписей кандидатами на выборах устарели.
Она много лет работала, эта система по сбору и проверке подписей. И многие даже наши самые видные оппозиционеры много лет выбирались в органы власти и партии. В чем плюс того, что произошло? Выпукло показало, что уже эта система устарела, отжила. Нельзя так! Общество это не простит. Общество требует другого подхода.
В июле — августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Причиной недопуска стало то, что часть собранных ими подписей была признана недействительной.