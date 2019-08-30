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15:52 (мск), источник: Ведомости

ЦИК попросил не цитировать интервью Памфиловой для AP о выборах в Мосгордуму

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) попросила не использовать материалы из интервью, которое председатель комиссии Элла Памфилова дала агентству Associated Press (AP). Сообщение об этом ЦИК разослал журналистам, в частности, его получил и корреспондент «Ведомостей».

Источник: AP 2019

«Данная публикация [которую сделало AP] некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — подчеркнул ЦИК. На уточняющий вопрос «Ведомостей», что именно искажает суть сказанного Памфиловой, пресс-служба не ответила.

Интервью Памфиловой для AP было опубликовано 29 августа. Во вводной части к нему говорится, что председатель ЦИК «поддерживает решение не допустить десяток независимых кандидатов [в Мосгордуму], но соглашается — спустя недели после протестов, — что квалификационные правила [на выборах] устарели».

Фрагменты интервью на русском языке размещены в архиве AP. В частности, во время интервью Памфилова сказала, что правила о сборе подписей кандидатами на выборах устарели.

Она много лет работала, эта система по сбору и проверке подписей. И многие даже наши самые видные оппозиционеры много лет выбирались в органы власти и партии. В чем плюс того, что произошло? Выпукло показало, что уже эта система устарела, отжила. Нельзя так! Общество это не простит. Общество требует другого подхода.
Элла Памфилова
председатель ЦИК

В июле — августе в Москве проходили протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Причиной недопуска стало то, что часть собранных ими подписей была признана недействительной.

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