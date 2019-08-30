Эрдоган рассказал о переговорах по закупке Су-57

«Если США сохранят свою нынешнюю позицию по F-35, мы, конечно, позаботимся о себе», — отметил глава государства.
Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество России и Турции уже идет в рамках контракта по поставке зенитно-ракетных систем С-400, а после посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Анкара продолжила переговоры, передает ТАСС. В обсуждениях участвуют представители турецких минобороны и управления оборонной промышленности, добавил он.
Президент также отметил, что для Турции важны условия по кредитованию и совместному производству, передает РИА Новости.
Ранее Эрдоган допустил покупку российских истребителей вместо американских F-35. До этого президент Турции посетил МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, на котором показывали Су-57.
Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.