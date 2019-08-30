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18:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Эксперт высоко оценивает встречу Владимира Путина с Андреем Чибисом

В Москве прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Мурманской области Андреем Чибисом.

Источник: Пресс-служба Президента России

В ходе встречи были обсуждены вопросы медицинского обеспечения населения области, благоустройства и дорожного строительства.

«Я оцениваю эту встречу как очень качественную, — рассказал в бесед с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян, — Есть определенный тренд, который на встречах с президентом заложили временно исполняющие обязанности»."Если врио добивается встречи и получает ее, то она, как правило, носит не показательный, а скорее проектный характер. Врио стараются привезти конкретные предложения или конкретные запросы в проработанной форме. Не просто просьбы покрыть бюджетный дефицит, или остались какие-то задолженности, «я написал письмо в правительство, давайте обсудим, и Вы тоже дадите мне добро».

Вместо этого Андрей Чибис продемонстрировал, например, программу по здравоохранению — более миллиарда рублей. И это не только федеральный проект по онкологии, который сейчас идет в различных регионах, но и, например. обновление медицинской техники в региональных больницах.
Петр Кирьян
руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП)

Если мы помним, эта тем не просто актуальна, она просто больная, для всего северо-запада, если только не брать Санкт-Петербург. Да и для других округов она очень актуальна. Это как раз то самое первично, вторичное и третичное звено, за которые президент распекал министра здравоохранения не далее, чем на прошлой неделе, — продолжил эксперт.

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«Соответственно, это не просто просьба, это просчитанный план, как и куда пойдут эти деньги. Вплоть до того, что Мурманская область — большой регион, но людей там живет все-таки меньше. чем в Ставропольском или Краснодарском крае, и, соответственно, там есть проблема удаленности населенных пунктов, доступности в них медицинской помощи. То есть, в этот запрос входит в том числе и бюджет на выездные бригады медиков. Что бывает, когда этих денег нет — мы можем увидеть, посмотрев на другие регионы, где периодически происходят итальянские забастовки. Очевидно, что Андрею Чибису не нужна такая ситуация, он видит ее как задачу, которую надо решить поскорее и самым разумным образом», — отметил Петр Кирьян.

«Вторая часть встречи — строительство дорог и благоустройство — демонстрация того, что их решение проходит в графике, согласно намеченному плану, соблюдает количество намеченных к постройке или благоустройству спортивных площадок, детских городков, прокладка километров дорог — они либо сданы, либо находятся в процессе сдачи. Возможно, это звучит немного скучно, но я могу указать на тот же Севастополь, где, несмотря на очень большое внимание к региону федералов, были большие претензии по срокам реализации различных проектов. И, как результат — по своему складывается предвыборная ситуация», — завершил свой комментарий руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

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