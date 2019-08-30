Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
17Дрон показал, что осталось от амазонского леса
17:22 (мск), источник: Интерфакс

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

По его словам, участие в праздновании подтвердили лидеры 17 государств, в том числе Франции, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии Сербии. Чиновник отметил, что положительный ответ на приглашение дали многие страны СНГ.

Президенту США Дональду Трампу приглашение отправили, но пока оно остается без ответа, добавил Ушаков.

В середине августа он же говорил, что на эти мероприятия пригласили в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На 70-летие Победы 9 мая 2015 года в Москву приехали лидеры стран СНГ, Индии и Китая. Большинство руководителей западных стран от участия в празднике отказались. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Россию только 10 мая и провела переговоры с Владимиром Путиным, а также приняла участие в траурных мероприятиях в память о погибших в войне.

Читайте также
Япония: Путин пригласил Трампа в Москву на 75-ю годовщину Дня Победы
Во время загрузки произошла ошибка.
28 июня© Ньюстюб
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Путин назвал нормальное число детей в семье
Эксперт объяснил, почему долги продают коллекторам за копейки
Фотогалерея: дрон показал, что осталось от амазонского леса
Взрыв в космосе вызвал «дождь» из золота и платины
Венеция 2019: Беллуччи, Йоханссон, Питт на фестивале (фото)
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны» В Сочи подвели итоги конкурса молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Зажралась? 450
Светская жизнь - 17 231
Как потратить деньги 185
Куда деть ребенка на каникулы? 162
Леди
В моду вошел «черепаший» макияж Креативная идея от блогеров и визажистов – рисовать на веках панцирь черепахи. В отличие от супа, ни одно животное при создании образа не пострадает!
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь