Минобороны РФ завершило эксплуатацию ракеты «Рокот»

«Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса “Рокот” в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах “Роскосмоса”. Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты», — сказал он журналистам.
Ранее в пятницу в 17:00 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель «Рокот» с космическим аппаратом военного назначения.
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.
Первый пуск «Рокота» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.