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19:59 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ завершило эксплуатацию ракеты «Рокот»

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Минобороны России провело последний пуск ракеты «Рокот» и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

«Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса “Рокот” в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах “Роскосмоса”. Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты», — сказал он журналистам.

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Ранее в пятницу в 17:00 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель «Рокот» с космическим аппаратом военного назначения.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.

Первый пуск «Рокота» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.

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