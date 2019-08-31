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02:30 (мск), источник: РИА Новости

Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Около 13% компаний собираются покинуть Китай, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.

Источник: AFP 2019

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай) не могут соперничать с пошлинами. Они девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику — ред.)», — сказал он.

Трамп не уточнил, идет ли речь только об американских компаниях или об иностранных компаниях вообще.

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Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.

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