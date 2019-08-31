Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
Средства выделят для республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской и Самарской областей.
В России с 1 января началась реализация национального проекта «Здравоохранение». Он предусматривает восемь направлений развития, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.
Одна из целей проекта — повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. При этом смертность в стране должна снизиться на 17% за шесть лет.