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13:26 (мск), источник: Известия

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР. Соответствующий пост высокопоставленный дипломат разместил в Twitter.

Источник: Reuters

Таким образом он ответил на сообщение российского МИДа в микроблоге, в котором говорилось, что после приобретения странами Балтии независимости в начале 1990-х годов они так и не смогли стать современными и демократическими правовыми государствами.

По утверждению Ринкевичса, страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР: они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость.

«Есть ложь, есть большая ложь и есть твиты Министерства иностранных дел России», — добавил глава МИД Латвии.

В середине июля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии выразили протесты России из-за салютов, запланированных на 75-ю годовщину освобождения от фашистов прибалтийских городов. В частности, в литовском МИДе назвали «чрезвычайно важной» победу над нацизмом, однако заявили, что «конец Второй мировой войны не принес Литве свободы — это означало начало советской оккупации». В этой связи салюты назвали неприемлемыми.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала подобную позицию «абсурдной и кощунственной».

Она добавила, что салюты даются в честь людей, которые «воевали не за политические ценности и лозунги, а за то, чтобы у мира, в частности у Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь».

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.

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