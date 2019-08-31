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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой президент пообещал приехать в Чечню.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Владимир Владимирович, если у вас получится. Знаю, что у вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, всё недружеское отношение к России и Чеченской республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится», — цитирует сайт Кремля слова Кадыров.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — ответил президент.

Президент отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.

«Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то  посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне. И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», — сказал Путин.

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