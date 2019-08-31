16:08 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский заявил об «угрозе» Европе из-за «Северного потока — 2»
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «угрозе» Европе
По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран. При этом Зеленский заявил, что выступает за диверсификацию источников поставок энергии.
В ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока — 2».
Ранее польский энергетический концерн сообщил, что Варшава договорилась продавать Киеву газ, закупаемый в США. Кроме того, СМИ рассказали о готовящемся соглашении между тремя странами, направленном на «укрепление региональной безопасности поставок газа».
Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.
В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность «Северного потока — 2». Австрия также заинтересована в проекте и в надежных поставках «голубого топлива».
Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций
В свою очередь, США не поддерживает строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.
Российские власти не раз отмечали, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.