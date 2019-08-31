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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский заявил об «угрозе» Европе из-за «Северного потока — 2»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «угрозе» Европе из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщает 24tv.ua.

Источник: AP 2019

По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран. При этом Зеленский заявил, что выступает за диверсификацию источников поставок энергии.

В ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер также отметил, что Киев и Варшава «говорят единым голосом» по вопросу «Северного потока — 2».

Зеленский также добавил, что выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.

Ранее польский энергетический концерн сообщил, что Варшава договорилась продавать Киеву газ, закупаемый в США. Кроме того, СМИ рассказали о готовящемся соглашении между тремя странами, направленном на «укрепление региональной безопасности поставок газа».

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«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

В поддержу проекта выступила Германия, которая подчеркивает коммерческую направленность «Северного потока — 2». Австрия также заинтересована в проекте и в надежных поставках «голубого топлива».

Кроме того, строительство газопровода поддерживает и Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании-подрядчика.

Польша, Литва и Латвия выступают против «Северного проекта». Руководство этих стран считает проект «политически мотивированным». Украина также критикует «Северный поток — 2», поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа.

В свою очередь, США не поддерживает строительство газопровода, потому что планируют поставлять европейским странам сжиженный природный газ.

Российские власти не раз отмечали, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.

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