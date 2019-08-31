20:18 (мск), источник: Lenta.Ru
США, Украина и Польша договорились по газу
США, Украина и Польша заключили соглашение о безопасности поставок газа. Об этом сообщает ТАСС.
Документ подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Соглашение, как пояснили в Варшаве, касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинских объектов по хранению и экспорту американского сжиженного природного газа (СПГ) и газовых соединений в Восточной Европе.
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