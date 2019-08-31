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23:05 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский рассказал о темах разговоров с Путиным

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый раз позвонил президенту РФ Владимиру Путину по просьбе родственников военных моряков, удерживаемых в России.

Источник: AP 2019

«Я позвонил ему потому, что я видел решение трибунала международного о возвращении наших моряков и кораблей. Я вижу, что все сроки прошли, и никто нам не возвращает наших ребят, я просто понял, что мы не можем ждать, потому что ежедневно мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на Запад по поводу возвращения наших моряков», — сказал Зеленский в программе «100 дней президента», показанной в субботу вечером на телеканале «1+1».

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Он рассказал, что неоднократно встречался с родственниками моряков, и те говорили: «никто, ни адвокаты, ни омбудсмены (хотя омбудсмены работают), никто, ни наши международные защитники, нам никто не возвратит наших детей, позвоните, пожалуйста, Путину».

По словам Зеленского, он говорил с Путиным 30 минут о возвращении моряков, о ситуации в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что данные, которыми владеет он и Путин о ситуации в Донбассе, отличаются.

Зеленский назвал этот телефонный разговор с Путиным предметным, поскольку было решено, «каким образом и в какой срок мы должны возвратить наших ребят».

По его словам, во время второго телефонного разговора с Путиным речь шла «о более уточненных шагах по поводу возвращения ребят и не только моряков».

Второй разговор был более детальным. Я понимаю, что решать все вопросы сразу — Донбасс, Крым, прекращения огня… очень сложно и не будет в этом прогресса, поэтому я знаю, что надо решать шаг за шагом, конкретными сроками, с конкретным количеством, с конкретными людьми.
Владимир Зеленский
президент Украины

Президент также отметил, что представители предыдущей украинской власти «очень не хотели допустить» его разговора с президентом РФ. «То есть для них — это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них — не дай бог, сейчас моряки возвратятся в результате разговора Зеленского с Путиным», — сказал украинский лидер.

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Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России — этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента». Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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