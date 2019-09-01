В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

Он заявил, что Варшава выбирала гостей на основе «современного критерия», согласно которому были приглашены страны Евросоюза, НАТО, а также представители «Восточного партнерства».
Кроме того, дипломат рассказал, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в «духе исторической правды», в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.
Шинковский также добавил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, был Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.
«Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело десять лет назад», — сказал дипломат.
Помимо этого, Шинковский высказался относительно участия в мероприятиях президента Украина Владимира Зеленского, отметив, что ждет от украинского лидера «исторической правды».
Дипломат также затронул участие в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Шинковский подчеркнул, что Берлин добился прогресса «в плане признания вины в контексте Второй мировой войны», а также добавил, что Польша по-прежнему ждет от Германии компенсации за потери, понесенные во время войны.