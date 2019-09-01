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07:23 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости

Он заявил, что Варшава выбирала гостей на основе «современного критерия», согласно которому были приглашены страны Евросоюза, НАТО, а также представители «Восточного партнерства».

Кроме того, дипломат рассказал, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в «духе исторической правды», в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

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Шинковский также добавил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, был Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.

«Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело десять лет назад», — сказал дипломат.

Помимо этого, Шинковский высказался относительно участия в мероприятиях президента Украина Владимира Зеленского, отметив, что ждет от украинского лидера «исторической правды».

Дипломат также затронул участие в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Шинковский подчеркнул, что Берлин добился прогресса «в плане признания вины в контексте Второй мировой войны», а также добавил, что Польша по-прежнему ждет от Германии компенсации за потери, понесенные во время войны.

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