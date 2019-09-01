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09:51 (мск), источник: Газета.Ру

В России изменились правила призыва на военную службу

В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что теперь призывники имеют право отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, а также родных братьев или сыновей погибших на службе военных.

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В этом случае нужно будет обратиться в приемную комиссию военкомата с соответствующим заявлением.

Согласно документу, солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября текущего года, могут уволиться в запас досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения.

Ранее сообщалось, что из-за демографического кризиса Россия может столкнуться с проблемой набора призывников в вооруженные силы.

Отбирать призывников будут строже
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