09:51 (мск), источник: Газета.Ру
В России изменились правила призыва на военную службу
В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Отмечается, что теперь призывники имеют право отказаться от отсрочки от армейской службы. Это касается студентов очной формы обучения, тех, кто имеет ученую степень, а также родных братьев или сыновей погибших на службе военных.
В этом случае нужно будет обратиться в приемную комиссию военкомата с соответствующим заявлением.
Согласно документу,
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