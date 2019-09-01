Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
12Снимки наложницы короля Таиланда
15:41 (мск), источник: РИА Новости

Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Источник: РИА "Новости"

Захарова обратила внимание на заявление замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк радиостанции Radio Maryja. Шинковский заявил, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, так как в этот раз страны отбирались по «современному критерию»: были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», а Россия ни в одном из этих форматов не участвует.

Читайте также
СМИ назвали отказ Лукашенко от визита в Польшу солидарностью с Путиным

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Темная ночь» зазвучала в Польше с новой силой
Во время загрузки произошла ошибка.
27 мая© Ньюстюб
 Украинская община Крыма предложила запустить хештег 'УкраинаПораДомой'
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
США нанесли удар в районе Идлиба, не уведомив Россию
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
В России с сентября изменятся некоторые законы
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Фотогалерея: какой была трагедия в Беслане
В России изменились правила призыва на военную службу
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Популярные темы на «Детях»
Пять минут до осени 224
Галантный Бодрячок Наварры - 2 205
Наилучший этаж. 198
Поздняя астма, она какая? 150
Леди
Что такое гардероб по подписке и почему это популярно Для чего и для кого создаются сервисы продажи одежды и обуви по абонементу?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь