Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

Захарова обратила внимание на заявление замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк радиостанции Radio Maryja. Шинковский заявил, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, так как в этот раз страны отбирались по «современному критерию»: были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», а Россия ни в одном из этих форматов не участвует.
«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook.
В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.