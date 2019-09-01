Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
6Путин — щедрая душа
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
20:34 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Швеция планирует ввести новые налоги для банков из-за опасений, связанных с Россией

Правительство Швеции намерено увеличить расходы на оборону с помощью новых налогов для банков, сообщили Bloomberg и Reuters. СМИ связывают это решение с опасениями, связанными с Россией.

Источник: AP 2019

Заявление о том, что налоги для банков планируется увеличить, сделала министра финансов Швеции Магдалены Андерссон. По ее словам, налоги позволят получить 5 млрд крон ($508 млн) в год шведской казне.

Министр финансов объяснила, что банки создают определенные риски для экономики, поэтому они должны вносить «больший вклад».

Глава Минфина заявила, что во время кризиса банкам может понадобиться помощь государства, поэтому налоги надо платить уже сейчас. О том, каким образом будет взиматься налог, госпожа Андерссон пообещала рассказать позднее.

Заявление министра прозвучало, после того как правительство объявило о планах увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. По подсчетом кабинета министров, в 2022 году бюджет возрастет на 5 млрд крон ($508 млн), на аналогичную сумму в 2023 году и еще по 5 млрд крон в 2024 и 2025 годах.

Тогда министр обороны Петер Хультквист напомнил о «ухудшившейся ситуации с безопасностью» из-за конфликтов в Грузии в 2008 год и на Украине в 2014 году. В докладе (.pdf) министерства от 2018 года также шла речь об увеличении оборонного бюджета до $14 млрд в год к 2035 году.

Это решение объяснилось тем, что Россия «показала, что готова использовать военные силы для достижения своих политических целей».
Читайте также
Посол Швеции: «Мы хотим развития России»
Во время загрузки произошла ошибка.
4 мая© Ньюстюб
 Генерал с инфарктом останется в СИЗО
Грузия диктует России свои условия
США нанесли удар в районе Идлиба, не уведомив Россию
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 1994
Константинополь переподчинил русские церкви во Франции
Очевидцы выложили видео разрушительного урагана «Дориан»
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
Захарова высмеяла отказ Польши приглашать Россию
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Популярные темы на «Детях»
Ремонт закончили)) 343
Муж постоянно требует секса 275
Галантный Бодрячок Наварры - 2 255
Пять минут до осени 231
Леди
Что такое гардероб по подписке и почему это популярно Для чего и для кого создаются сервисы продажи одежды и обуви по абонементу?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь