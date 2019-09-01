СМИ: Швеция планирует ввести новые налоги для банков из-за опасений, связанных с Россией

Заявление о том, что налоги для банков планируется увеличить, сделала министра финансов Швеции Магдалены Андерссон. По ее словам, налоги позволят получить 5 млрд крон ($508 млн) в год шведской казне.
Министр финансов объяснила, что банки создают определенные риски для экономики, поэтому они должны вносить «больший вклад».
Заявление министра прозвучало, после того как правительство объявило о планах увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. По подсчетом кабинета министров, в 2022 году бюджет возрастет на 5 млрд крон ($508 млн), на аналогичную сумму в 2023 году и еще по 5 млрд крон в 2024 и 2025 годах.
Тогда министр обороны Петер Хультквист напомнил о «ухудшившейся ситуации с безопасностью» из-за конфликтов в Грузии в 2008 год и на Украине в 2014 году. В докладе (.pdf) министерства от 2018 года также шла речь об увеличении оборонного бюджета до $14 млрд в год к 2035 году.
Это решение объяснилось тем, что Россия «показала, что готова использовать военные силы для достижения своих политических целей».