Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
6Путин — щедрая душа
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
21:42 (мск), источник: Известия

Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только в 1994 году, когда российские войска покинули территорию республики.

Такое заявление она сделала 1 сентября в Варшаве во время мемориального мероприятия, посвященного 80-й годовщине начала войны.

«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

Читайте также
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

По ее мнению, начало войны означало для Эстонии «более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы», передает «РИА Новости».

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, в том числе Германию. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды».

Ранее в августе скандал разгорелся вокруг заявления главы латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса. Он написал в своем Twitter, что прибалтийские республики никогда не входили в состав СССР, они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. В ответ российское посольство заявило об отсутствии логики в заявлениях латвийского дипломата.

«Латвийской ССР не существовало — была “оккупация”. Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?» — поинтересовались в дипмиссии, отметив, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.

 Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Приватный разговор: как Коломойский влияет на президента Зеленского
США нанесли удар в районе Идлиба, не уведомив Россию
Константинополь переподчинил русские церкви во Франции
Очевидцы выложили видео разрушительного урагана «Дориан»
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
Захарова высмеяла отказ Польши приглашать Россию
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Ремонт закончили)) 343
Муж постоянно требует секса 275
Галантный Бодрячок Наварры - 2 255
Пять минут до осени 231
Леди
Что такое гардероб по подписке и почему это популярно Для чего и для кого создаются сервисы продажи одежды и обуви по абонементу?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь