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23:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, под предлогом урагана «Дориан», однако вместо этого поехал в гольф-клуб, пишет The Independent.

Источник: AP 2019

В пресс-службе американского лидера отметили, что Трампа каждый час уведомляют об урагане. При этом сам глава США заявил, что планирует отправиться в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвященное «Дориану».

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В конце августа Трамп пообещал, что посетит Польшу «в ближайшем будущем».

Ранее стало известно, что ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Он обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Кроме того, сообщалось о том, что «Дориан» у берегов США достиг наивысшей — пятой — категории. Предполагается, что ураган достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. «Ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — предупредили метеорологи.

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