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06:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатора взяли на особый контроль

Журналисты РЕН ТВ обвинили Вячеслава Мархаева в избиении, а он их — в клевете.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, баллотирующийся на пост мэра Улан-Удэ от КПРФ, подает на журналистов РЕН ТВ жалобу в прокуратуру Бурятии. В беседе с «Ъ» господин Мархаев высказал мнение, что журналисты провоцируют его по заказу команды и. о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова, с которым он соперничает на выборах.

В свою очередь, корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская утверждает, что сенатор вывихнул ей руку, когда она задала ему неудобные вопросы о подпольном игорном бизнесе. Госпожа Могилевская пожаловалась на Вячеслава Мархаева в Следственный комитет. Коммунисты поддерживают товарища по партии, а РЕН ТВ обещает продолжать расследование об иркутском сенаторе.

В минувшую субботу съемочная группа РЕН ТВ пришла на встречу господина Мархаева с избирателями. Отметим, до этого телеканал выпустил серию материалов о сети подпольных казино, якобы контролируемых иркутским сенатором. «Они мешали нам встречаться с жителями. Бесцеремонно ворвались к нам, начали тыкать в лицо своей журналистской атрибутикой и как попугаи повторять один и тот же вопрос. Избиратели сами их и прогнали», — рассказал «Ъ» господин Мархаев.

По его словам, провокации со стороны журналистов продолжаются с момента его выдвижения в мэры Улан-Удэ.
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Он предположил в беседе с «Ъ», что заказчиком направленных против него материалов является команда его оппонента, и. о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова. Кроме них в гонке за кресло мэра Улан-Удэ участвуют еще четверо кандидатов.

Жалоба господина Мархаева на журналистов РЕН ТВ в прокуратуру Бурятии не первая: ранее он обращался в Генпрокуратуру по поводу репортажей телеканала и подал иск в Мосгорсуд.

Сенатор также поднимал этот вопрос на пленарном заседании Совета федерации.

Однопартийцы господина Мархаева поддержали. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что знает его как «крепкого и грамотного человека», который проявил героизм, командуя подразделением в Чечне во время войны. Вячеслав Мархаев 27 лет прослужил в МВД, в частности — командиром ОМОНа Бурятии.

Напомним, в своем интервью «Ъ» он рассказал о своем отказе выполнять приказ по разгону протестующих в 1998 году и подверг критике действия сотрудников полиции и Росгвардии во время разгона несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.
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По мнению представителей РЕН ТВ, господин Мархаев пытается отвлечь внимание от своего игорного бизнеса.

«У телеканала имеется видеозапись, на которой четко видно, как сенатор применяет физическую силу к корреспонденту, выкручивает руки, а его помощники удерживают оператора и пытаются отобрать камеру, — говорится в официальном заявлении компании.— Данная ситуация произошла на глазах у свидетелей, которые также готовы дать показания. Как ранее сообщалось, в результате нападения сенатора на журналистов телеканала корреспондент получила вывих руки, а оператор — ушибы». Телеканал обещает «взять на особый контроль» как ситуацию «вокруг нападения на журналистов», так и в целом дальнейшие действия господина Мархаева.

В свою очередь, глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что комитет мог бы рассмотреть ситуацию в случае обращения РЕН ТВ, однако обращений пока не поступало.

Ксения Веретенникова.

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