06:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Сенатора взяли на особый контроль
Журналисты РЕН ТВ обвинили Вячеслава Мархаева в избиении, а он их — в клевете.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, баллотирующийся на пост мэра
В свою очередь, корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская утверждает, что сенатор вывихнул ей руку, когда она задала ему неудобные вопросы о подпольном игорном бизнесе. Госпожа Могилевская пожаловалась на Вячеслава Мархаева в Следственный комитет. Коммунисты поддерживают товарища по партии, а РЕН ТВ обещает продолжать расследование об иркутском сенаторе.
В минувшую субботу съемочная группа РЕН ТВ пришла на встречу господина Мархаева с избирателями. Отметим, до этого телеканал выпустил серию материалов о сети подпольных казино, якобы контролируемых иркутским сенатором. «Они мешали нам встречаться с жителями. Бесцеремонно ворвались к нам, начали тыкать в лицо своей журналистской атрибутикой и как попугаи повторять один и тот же вопрос. Избиратели сами их и прогнали», — рассказал «Ъ» господин Мархаев.
Он предположил в беседе с «Ъ», что заказчиком направленных против него материалов является команда его оппонента, и. о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова. Кроме них в гонке за кресло мэра
Жалоба господина Мархаева на журналистов РЕН ТВ в прокуратуру Бурятии не первая: ранее он обращался в Генпрокуратуру по поводу репортажей телеканала и подал иск в Мосгорсуд.
Сенатор также поднимал этот вопрос на пленарном заседании Совета федерации.
Однопартийцы господина Мархаева поддержали. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что знает его как «крепкого и грамотного человека», который проявил героизм, командуя подразделением в Чечне во время войны. Вячеслав Мархаев 27 лет прослужил в МВД, в частности — командиром ОМОНа Бурятии.
По мнению представителей РЕН ТВ, господин Мархаев пытается отвлечь внимание от своего игорного бизнеса.
«У телеканала имеется видеозапись, на которой четко видно, как сенатор применяет физическую силу к корреспонденту, выкручивает руки, а его помощники удерживают оператора и пытаются отобрать камеру, — говорится в официальном заявлении компании.— Данная ситуация произошла на глазах у свидетелей, которые также готовы дать показания. Как ранее сообщалось, в результате нападения сенатора на журналистов телеканала корреспондент получила вывих руки, а оператор — ушибы». Телеканал обещает «взять на особый контроль» как ситуацию «вокруг нападения на журналистов», так и в целом дальнейшие действия господина Мархаева.
В свою очередь, глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что комитет мог бы рассмотреть ситуацию в случае обращения РЕН ТВ, однако обращений пока не поступало.
Ксения Веретенникова.