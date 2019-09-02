10:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Зеленский отчитался перед американцами о сроках реформ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал
«Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти», — заявил он.
Ранее Зеленский заверил западных партнеров, что Украина будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.
Американским представителям он сообщил, что Украина «не будет стоять с протянутой рукой» перед США.
«Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», — пояснил украинский лидер.
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