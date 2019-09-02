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10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский отчитался перед американцами о сроках реформ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вице-президенту США Майку Пенсу о сроках запуска основных государственных реформ его командой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти», — заявил он.

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Ранее Зеленский заверил западных партнеров, что Украина будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

Американским представителям он сообщил, что Украина «не будет стоять с протянутой рукой» перед США.

«Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги», — пояснил украинский лидер.

На совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Зеленский назвал газопровод «Северный поток-2» угрозой всей Европе и отметил, что Украина хочет активно участвовать в региональных проектах Польши.

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