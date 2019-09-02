11:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
Ураган «Дориан»: в Джорджии и Южной Каролине объявлена эвакуация
Власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов
«Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться
«Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому», — заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время своего телеобращения.
Он также сообщил, что все школы и государственные учреждения штата вдоль побережья будут закрыты со вторника.
Режим чрезвычайной ситуации также введен в штатах Флорида и Северная Каролина.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья
«Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана “Дориан” наблюдаются по всему побережью на
С аналогичным предупреждением выступил и президент США Дональд Трамп. «Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!» — гласит запись в его микроблоге.
Президент также сообщил об отмене ранее запланированного визита в Польшу
В воскресенье ураган «Дориан» обрушился на северную часть Багамских островов. Как сообщают американские СМИ, сильные порывы ветра сносили крыши домов и ломали деревья,
По последним данным, жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Ранее сообщалось, что в
Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 км/ч. В настоящее время ему присвоена пятая — максимальная — категория по шкале
По прогнозам метеорологов, «Дориан» начнет ослабевать, но все еще будет мощным в течение ближайших нескольких дней.
Специалисты предупреждают, что «Дориан» может оказаться самым сильным тропическим штормом с тех пор, как в 1992 году ураган «Эндрю» привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысячи домов.