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11:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ураган «Дориан»: в Джорджии и Южной Каролине объявлена эвакуация

Власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов из-за приближения мощного урагана «Дориан».

Источник: Reuters

«Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана «Дориан», — написал в «Твиттере» губернатор Джорджии Брайан Кемп.

«Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому», — заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время своего телеобращения.

Он также сообщил, что все школы и государственные учреждения штата вдоль побережья будут закрыты со вторника.

Режим чрезвычайной ситуации также введен в штатах Флорида и Северная Каролина.

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья из-за приближающегося шторма.

«Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана “Дориан” наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны», — написал Болтон в «Твиттере».

Жители побережья Флориды готовятся к приближению «Дориана» | Источник: GETTY IMAGES

С аналогичным предупреждением выступил и президент США Дональд Трамп. «Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!» — гласит запись в его микроблоге.

Президент также сообщил об отмене ранее запланированного визита в Польшу из-за приближения урагана.

В воскресенье ураган «Дориан» обрушился на северную часть Багамских островов. Как сообщают американские СМИ, сильные порывы ветра сносили крыши домов и ломали деревья, из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.

«Дориан» уже обрушился на Багамские острова и причинил серьезный ущерб | Источник: Reuters

По последним данным, жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за шторма погиб пожилой мужчина.

Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 км/ч. В настоящее время ему присвоена пятая — максимальная — категория по шкале Саффира-Симпсона.

По прогнозам метеорологов, «Дориан» начнет ослабевать, но все еще будет мощным в течение ближайших нескольких дней.

Специалисты предупреждают, что «Дориан» может оказаться самым сильным тропическим штормом с тех пор, как в 1992 году ураган «Эндрю» привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысячи домов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Ураган "Дориан": в Джорджии и Южной Каролине объявлена эвакуация
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