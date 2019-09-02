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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Могерини заявила о самом крупном пакете помощи Украине за всю историю ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Источник: AP 2019

«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест…», — заявила она, выступая в Брюсселе.

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По ее словам, «за эти пять лет в совокупности мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС». Могерини считает, что во многом именно благодаря этому стране удалось продолжить двигаться вперед и пытаться «выбраться из кризиса на новой основе».

Украина и Евросоюз в сентябре 2018 года подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро, средства выделяются в обмен на выполнение определенных условий. Евросоюз ранее в декабре перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

Ранее депутат парламента Италии от «Лиги Севера», член комитета по взаимоотношениям с ЕС и наблюдатель от ОБСЕ на украинских выборах Маттео Бьянки заявил, что будет настаивать на аудите всей помощи ЕС Украине.

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