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12:49 (мск), источник: Популярная механика

Пуск «Искандера» показали во всех подробностях

Министерство обороны России опубликовало видеоролик учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне «Капустин Яр».

В рамках тактического учения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по цели, имитирующей критически важный объект условного противника. В ходе учений расчёты показали свои навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам. Для оценки эффективности поражения цели в ходе выполнения боевого пуска был использован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Видеосигнал с дрона в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне. По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена.

Во время загрузки произошла ошибка.
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