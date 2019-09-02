Пуск «Искандера» показали во всех подробностях

В рамках тактического учения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по цели, имитирующей критически важный объект условного противника. В ходе учений расчёты показали свои навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам. Для оценки эффективности поражения цели в ходе выполнения боевого пуска был использован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Видеосигнал с дрона в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне. По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена.