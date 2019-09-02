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13:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко нашел себе занятие в Раде

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским Союзом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: AFP 2019

Его однопартиец и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Там она будет работать вместе с лидером партии «Голос» музыкантом Святославом Вакарчуком.

Ранее партия Порошенко объявила, что уходит в оппозицию к нынешней украинской власти. «Политическая сила “Европейская солидарность” поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине», — сказала журналистам Ирина Геращенко.

Также сообщалось, что Порошенко потребовал снять главу парламентского комитета по свободе слова, представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича. По мнению Порошенко, избрание Шуфрича на пост главы комитета является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова.

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