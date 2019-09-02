Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
16Работы по разрезанию A321 на части
14:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Премьер-министр Грузии уходит в отставку. Его может сменить глава МВД

Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьера министра Грузии чуть больше года, объявил об уходе у себя в «Фейсбуке». Обозреватели говорят, что его место может занять глава МВД Георгий Гахария. Его отставки добивались протестующие на митингах в мае и июне.

Источник: Reuters

Говоря о своей отставке, Мамука Бахтадзе перечислил сферы, в которых, по его мнению, Грузия добилась существенного прогресса за последнее время. Бывший премьер говорит об улучшении инвестиционного климата в стране, прогрессе в отношениях с Евросоюзом и США и «беспрецедентной» поддержке мирового сообщества в вопросе непризнания отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Новость
Грузия захотела экономической свободы от России

Бахтадзе не уточняет причин своей отставки, но отмечает, что в Грузии удалось наладить систему стратегического развития, и свою миссию он считает выполненной.

Мамука Бахтадзе не говорит и о том, кто сменит его на посту премьер-министра. По мнению многих политических комментаторов и информации из правящей партии, его место может занять глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требовали протестующие на митингах в мае и июне.

Грузия является парламентской республикой, где большая часть полномочий сосредоточена в руках премьер-министра, тогда как президент выполняет представительскую функцию.

С тех пор как в 2012 году партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» сменила партию Михаила Саакашвили «Национальное движение» в качестве правящей, в Грузии сменилось четыре премьер-министра. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2020 года.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Сын генпрокурора Чайки и брат президента Молдовы начали совместный "мусо...
Активисты, которые пришли с детьми на митинг в Москве, получили предупре...
Минтруд объяснил идею изменения выплат накопительной пенсии
Умер посол России в Египте
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Назван любимый курорт россиян
Тест: как вы помните школьную программу
Гигантские скульптуры и пустыня: как прошел Burning Man (фото)
Школа с 24 первыми классами от «А» до «Ш» открылась в Краснодаре
Здоровье
8 продуктов, которые спасут щитовидку Продукты, которыми можно попытаться восполнить дефицит йода.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новое поколение маршруток: такого ещё никто не делал (фото) На выставке Comtrans'2019 Горьковский автозавод впервые показал новую модель микроавтобуса — новое поколение газовских маршруток отвечает требованиям программы «Доступная среда»
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
Дети Киркорова, сын Рудковской на дне рождения дочки Навки (фото) Наде исполнилось 5 лет
Леди
«Все же висеть будет»: как я похудела на 26 кг в 50 лет 50-летняя Анжелика Созоник с помощью советов дочери сумела осуществить давнюю мечту – сбросить пару десятков лишних килограммов.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь