2 сентября, источник: Газета Коммерсантъ
Украинских моряков готовят к заочному процессу
При обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами.
«Ъ» стала известна новая схема, которая может быть использована при обмене украинских заключенных на российских. Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
По первоначальной договоренности обмен в формате «30 на 30», который потом увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. В качестве жеста доброй воли в Киеве под личное обязательство о явке в суд был освобожден главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиняемый в госизмене. Практически одновременно с этим в следственный изолятор «Лефортово» из колоний начали доставлять граждан Украины, отбывающих наказание в России. Среди них, например, оказались режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, и журналист Роман Сущенко, получивший 12-летний срок за шпионаж. Однако дальше перемещения заключенных внутри России и Украины дело пока не пошло.
Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.
Изначально, исходя из положений
Украинские моряки, входившие в экипажи буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками с применением оружия 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В Федеральной службе безопасности РФ называют инцидент провокацией, поскольку Россия не уведомлялась в установленном порядке о проходе кораблей
Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, которые, скорее всего, будут работать не по договорам, а по назначению, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме.
Вступивший же в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые, очевидно, после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейском суде по правам человека.
Николай Сергеев