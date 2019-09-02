2 сентября, источник: Интерфакс
В Москве задержан журналист Илья Азар
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем
Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует.
По данным муниципального депутата Андрея Морева, Азар задержан по статье 20.2 КоАП — за нарушение правил организации митинга.
Азар был организатором ряда акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных. Морев также уточнил, что журналиста везут в Красносельский ОМВД.
Ранее в понедельник был задержан активист Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
«Интерфакс» пока не располагает комментарием правоохранительных органов.