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2 сентября, источник: Интерфакс

В Москве задержан журналист Илья Азар

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"
Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует.
Илья Азар
журналист

По данным муниципального депутата Андрея Морева, Азар задержан по статье 20.2 КоАП — за нарушение правил организации митинга.

Азар был организатором ряда акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных. Морев также уточнил, что журналиста везут в Красносельский ОМВД.

Ранее в понедельник был задержан активист Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

«Интерфакс» пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

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