Турция намерена купить у России дополнительные ЗРК С-400

Турция намерена закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока турецкий военно-промышленный комплекс не сможет сам производить это вооружение — заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.
[Покупка С-400 будет проводиться] до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна.
Мевлют Чавушоглуглава МИД Турции
Вероятно, сценарий, описанный дипломатом, будет реализован, поскольку неделей ранее Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot.
Ранее американские политики, эксперты и СМИ указывали, что Турции — как члену НАТО было бы естественно приобрести американские ЗРК Patriot — и фактически правительства Турции и США договорились об этом.
Однако контракт так и не состоялся, во-первых, потому что эти системы были для Турции слишком дороги, а во-вторых, потому что США не захотели осуществить передачу технологий Анкаре наряду с продажей — для производства вооружения, рассказывал заведующий кафедрой международной и внешней политики Кельнского университета профессор доктор Томас Ягер.
Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года.
Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.
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Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.
На фоне всего происходящего Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 «Триумф».
Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого.
«После того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной», — рассказал президент, когда его спросили, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в России Эрдогану представили истребитель Су-57.
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Глава Турции отметил, что видит «перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции».
Комментируя исключение Турции из программы создания американских истребителей пятого поколения F-35 и возможность их замены самолетами ОКБ Сухого, Эрдоган обратил внимание, что эти машины очень отличаются друг от друга.
Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере.
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции
По его словам, на таких переговорах Анкара поднимет вопросы совместного производства и кредитования. Также, известно, что примерно 100 турецких военнослужащих в конце мая начали обучаться эксплуатации ЗРС С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России.
ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы, передает ФАН.
Дальность ее действия на аэродинамические цели составляет 400 км, баллистическое средство нападения С-400 способно поразить на расстоянии 60 км цели при скорости до 4,8 км/с, летящие до нескольких десятков километров над землей, передает НСН.