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07:58 (мск), источник: Известия

Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант и автор текстов Роджер Уотерс устроил небольшой концерт в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у британского МВД в центре Лондона. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило «РИА Новости».

Источник: AP 2019

Таким образом Уотерс привлек внимание общественности к возможной экстрадиции Ассанжа.

Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа. Сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию.
Роджер Уотерс
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Ассанжа уличили еще в одном преступлении при участии России

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Также он опасался депортации в США.

11 апреля эквадорское посольство выдало его британским властям. 10 июня стало известно, что американский минюст направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции журналиста.

Соединенные Штаты предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что Ассанжа могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Дело Ассанжа и WikiLeaks
16 июляАссанжа уличили еще в одном преступлении при участии России
13 июняВ МВД Великобритании подписали запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
11 июняWP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
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